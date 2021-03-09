Beşiktaş'ta Cenk Tosun için hedef Fenerbahçe derbisi

Dizinde ödem bulunan ve tedavisi devam eden Cenk Tosun'un 21 Mart'taki Fenerbahçe derbisinde oynaması için seferber olundu.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun için hedef Fenerbahçe derbisi
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09 Mart 2021 08:53
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Devre arasında gelen Cenk Tosun, Gençlerbirliği maçında attığı 2 golün ardından sakatlanmıştı.

Dizindeki ödem sebebiyle tedavisi süren yıldız futbolcunun, cuma günkü Başakşehir maçında da oynamasının zor olduğu bildirildi.

Cenk Tosun'la ilgili teknik direktör Sergen Yalçın'ın planı ortaya çıktı. Yıldız forveti hiçbir şekilde riske atmak istemeyen genç teknik adam, öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor. Dünkü antrenmana da katılmayan Cenk Tosun'un tedavisi teknik heyetin ve sağlık heyetin birlikte oluşturduğu rapor doğrultusunda devam ederken, başarılı futbolcunun sahalara hangi maçlara döneceği de merak konusu... Sergen Yalçın, dizindeki ödemin durumuna göre Cenk Tosun hakkındaki kararını verecek.

Normalde 1 maç sonra takıma katılması beklenen Cenk, 3 haftadır takımdan uzak kalırken, hedefteki ilk maç cuma günü Başakşehir'le oynanacak lig müsabakası. Yalçın'ın "Fenerbahçe ile oynanacak derbide hazır bir Cenk daha çok işimize yarar" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumunun bu hafta netleşmesi bekleniyor.

 



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