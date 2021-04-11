Beşiktaş'ta Cenk Tosun hastaneye götürülüyor

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, sakatlanarak oyundan çıktı. Cenk Tosun için stada ambulans getirildi, golcü oyuncu hastaneye kaldırılıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun hastaneye götürülüyor
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11 Nisan 2021 21:04
Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ta şok bir sakatlık yaşandı.

Siyah beyazlılarda Cenk Tosun, mücadelenin 75. dakikasında dizinden sakatlandı ve yerde kaldı. Sakatlığının ardından ayağa kalkamayan Cenk, sedyeyle kenara alındı.

Golcü oyuncunun yerine ise 76. dakikada Gökhan Töre oyuna dahil oldu.

STATTAN AMBULANSLA AYRILIYOR

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki en büyük kozlarından biri olan Cenk Tosun için stada ambulans getirildi. Golcü oyuncu, soyunma odasındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla stattan ayrılacak. Cenk'in sağ diz kapağının çıktığı ve detaylı müdahalenin İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

İlk belirlemelere göre, Cenk Tosun'un sezonu kapattığı da ifade edildi.



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