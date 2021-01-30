Beşiktaş'ta Cenk Tosun geri dönüyor

Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'un kiralanması konusunda Everton'la anlaştı.
A Spor'un haberine göre; Cenk Tosun yarın (31 Ocak) saat 18'de Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.
Cenk Tosun sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek.
Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.
A Spor'un haberine göre; Cenk Tosun yarın (31 Ocak) saat 18'de Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.
Cenk Tosun sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek.
Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.