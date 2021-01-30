Beşiktaş'ta Cenk Tosun geri dönüyor

Beşiktaş, Cenk Tosun'u yarım sezon kiralık olarak kadrosuna katıyor. Everton'la anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun geri dönüyor
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30 Ocak 2021 21:36
Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'un kiralanması konusunda Everton'la anlaştı.

A Spor'un haberine göre; Cenk Tosun yarın (31 Ocak) saat 18'de Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.

Cenk Tosun sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek.

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.





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