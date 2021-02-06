Beşiktaş'ta Cenk Tosun etkisi

Sezona 4-2-3-1 sistemiyle başlayan Beşiktaş, ilk haftalardaki puan kayıpları sonrası 4-1-4-1'e dönmüştü. Cenk Tosun'un transferiyle siyah beyazlılar yeni bir dizilişle sahaya çıkacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın özellikle Vodafone Park'ta oynanacak maçlara çift santrforla çıkmayı düşünüyor. Konyaspor maçında yeni sistemi hayata geçirmeyi planlayan Sergen Hoca, Aboubakar'ın yanında sezon başından bu yana sol kanatta görev alan ve ligin gol kralı durumundaki Larin'e şans verecek.Liderlikten uzaklaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın çare arıyor. Bugün takımla birlikte idmanlara başlayacak olan Cenk Tosun'un da kadroya dâhil edilmesiyle Sergen Yalçın'ın hücumdaki alternatifleri genişleyecek. Cenk Tosun'un maçın gidişatına göre ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. Ayrıca Larin'in santrfora geçmesiyle genelde kulübede oturan N'Koudou sol kanadın yeni sahibi olacak. Ghezzal'ın da sağda olmasıyla birlikte siyah beyazlılar orijinal kanat oyuncularıyla sahaya çıkmış olacak.Bernard Mensah'ın cezalı olması sebebiyle Oğuzhan Özyakup'a ilk 11 yolu gözüktü. Sergen Yalçın'ın, Antalyaspor maçında tutuk oynayan Ljajic'in yerine millî futbolcuyu oynatmak istediği bildirildi. Bu sezon ligde 13 maça çıkan Oğuzhan, beş defa ilk 11'de başlamış ve toplamda iki gol, bir asistlik katkı sağlamıştı.