Beşiktaş'ta büyük sıkıntı! 3 futbolcu...

Teknik heyetin hazırladığı detaylı raporlar doğrultusunda kaleci Tolga Zengin, golcü Vagner Love ve bir türlü beklenen performansa yükselmeyi başaramayan Gökhan Töre ile yolları ayırmak isteyen siyah beyazlılar, bu isimlere herhangi bir teklif gelmemesi dolayısıyla büyük sıkıntı yaşıyor.Beşiktaş'ta Vagner Love, Tolga Zengin ve Gökhan Töre isimleri arasında en yüksek yıllık maaşı alan isim 2 milyon Euro ile Vagner Love... Buna karşılık Brezilyalı forvet, bu sezon arzu edilen noktaya gelemedi. 34 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla toplamda 16 karşılaşmaya çıktığı 2018-2019 sezonu içerisinde 7 gol kaydetti, ancak takımın 1. forveti konumuna gelemedi.Yaşadığı sakatlıkların ardından fiziksel ve mental açıdan toparlanma amareleri gösteremeyen Gökhan Töre ise, kulüpten senelik 1 milyon 800 bin Euro alıyor. Gökhan da, 3'üne ilk 11'de çıktığı 8 maçta sadece 215 dakika sahada kaldı.Şimdilerde 35 yaşına gelen, fakat kalede özellikle son dönemde bir türlü güven veremeyen Tolga Zengin de, satış listesindeki bir diğer oyuncu... Tolga'nın siyah beyazlılardan aldığı yıllık maaş ise 1 milyon 250 bin Euro... Kendilerine henüz herhangi bir talip çıkmayan bu 3 ismin toplam senelik ücreti 5 milyon Euro... Sezonun yarısının geride bırakıldığı hesaba katıldığında, bu 3 ismin hak edişi 2 milyon 525 bin Euro'ya ulaşmış durumda... Beşiktaş yönetimi, söz konusu futbolcularla yolları ayırmayı ve 2018-2019'un geri kalanı için 2 milyon 525 bin Euro kâra geçmeyi hedefliyor.