Beşiktaş'ta büyük rest; Ya indir ya da git

Yeni sezon öncesinde mali bir yapılanmaya giden Beşiktaş Yönetimi, 3.3 milyon Euro'luk yüksek maaşı sebebiyle Domagoj Vida'yla masaya oturmuştu. Tecrübeli savunmacıdan maaşında indirim yapmasını isteyen yönetim, beklediği oranda karşılık alamaması sonrasında ayrılık kararı almıştı.Fanatik'in haberine göre; Suudi Arabistan ve Katar Ligi kulüplerinden teklifler alan Vida'nın, kariyerine Arap Yarımadası'nda değil İstanbul'da devam etmek konusunda ısrarcı olması üzerine yönetimin, oyuncunun menajerine,mesajını ilettiği bildirildi.Sözcü'nün haberine göre ise; Domagoj Vida kontratına göre hareket edeceğini ve indirimi kabul etmeyeceğini bildirdi. Aynı maaşla takımda kalmak istediğini belirten Vida'nın hemen ertesi gün tatile çıkması sinirleri gerdi. Yönetim, İtalya, İngiltere ve İspanya'dan birkaç kulübün ilgilendiği Vida'nın bir teklifi kabul etmesini bekleyecek.