Beşiktaş'ta büyük pişmanlık; Jeremain Lens

Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunun başında Sunderland'den kiralanan ve ertesi sezonda da bonservisi alınan Jeremain Lens, Kartal'ın son yıllardaki en büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu.Yüksek maliyetine rağmen gösterdiği performansla beklentilerin hep altında kalan Hollandalı futbolcu ile yollar ayrılmak istense de 2022'ye kadar süren sözleşme yönetimin önündeki en büyük engel. Yeni sezonda kadro giderlerini oldukça aşağı çekmeye hazırlanan siyah-beyazlı kurmaylar, 32 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyetinden en az hasarla kurtulmak için çalışmalarını sürdürüyor.2017-2018 yaz transfer döneminde sezonunda Sunderland'den 1.5 milyon Euro'luk ücretle kiralanan Lens'in ertesi sezon 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılarak transfer edilmişti. Puan başı 4 bin Euro alan Lens, Türkiye Kupası maçları hariç, her sezon 25 karşılaşmanın üzerinde forma giymesi halinde ise 100 bin Euro da prim kazanıyor. Tecrübeli oyuncu, maliyeti ve performansı göz önüne alındığında Beşiktaş'ın son dönemdeki büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu. Lens bonservisi ve aldığı ücretlerle Beşiktaş'a şu ana kadar 12.5 milyon Euro'ya mal oldu.Lens'in sezon sezon maliyeti ise şöyle:25 Süper Lig: 1 gol2 Şampiyonlar Ligi: -6 Türkiye Kupası: 3 gol, 4 asistGaranti ücret: 2.2 milyon EuroBonus: 100 bin Euro28 Süper Lig: 1 gol, 5 asist9 Avrupa Ligi: 4 gol, 4 asistGaranti ücret: 2.25 milyon EuroBonus: 100 bin Euro16 Süper Lig: 1 gol, 2 asist4 Avrupa Ligi: -2 Türkiye Kupası: -Garanti ücret: 2.3 milyon EuroGaranti ücret: 1.95 milyon EuroGaranti ücret: 1.8 milyon Euro