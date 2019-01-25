Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçında Beşiktaş'ın Erzurumspor'u ağırladığı maçta siyah-beyazlılar adına kritik bir karar çıktı.Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Erzurumsporlu Jasmin Scuk'tan topu kapmak istedi. Bu sırada yüzünü tutan Jasmin Scuk yerde kaldı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu faul düdüğü çaldı. Mustafa Öğretmenoğlu daha sonra Burak Yılmaz'a sarı kartını gösterdi ve golcü oyuncu cezalı duruma düştü.Burak Yılmaz uzun süre hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na bir şey yapmadığını anlattı ama karar değişmedi. Bu kart sonrasında Burak Yılmaz, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında oynama şansını kaybetti. Trabzonspor'da 3 sarı kart gören Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta ilk, toplamda 4. kartını gördü.