Beşiktaş'ta Burak Yılmaz imdada yetişiyor

Vodafone Park'taki Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısında peş peşe gelen Antalyaspor gollerinin ardından büyük üzüntü yaşayan Sergen Yalçın, ikinci yarıda oyuna N'Koudou, Ljajic, Lens ve Umut gibi isimleri aldı.



Bu oyuncular, takıma hareket kazandırsa da puan için yeterli olmadı. Adem Ljajic, farkı 1'e indirse de karşılaşma 2-1'lik skorla sona erdi.



Sergen Yalçın, sıradaki maçtan itibaren; Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz gibi oyuncuların takıma dönmesiyle kazanmaya Denizlispor mücadelesiyle başlamayı planlıyor.



