Beşiktaş'ta Burak sonrası düşünülen golcü!

Burak Yılmaz'ın Lille ile anlaşma sağlamasının ve takıma veda etmesinin ardından santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz yıl da gündeminde olan bir isim için harekete geçti.



Siyah-Beyazlı yönetim Katar'ın Al Rayyan takımında forma giyen Fildişi asıllı Fransız golcü Yohan Boli için kiralama teklifinde bulundu.



Kulübe yakın kaynaklar tarafların anlaşmaya yakın olduğunu belirtiyorlar. 26 yaşında ve 1.81 boyundaki Boli, Fildişi Milli Takımı'nda da forma giyiyor.



