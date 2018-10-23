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Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldızlara talip çıktı

Vagner Love, Santos'la sözlü anlaşmaya vardı. Adriano'yu ise Japonya ekibi Vissel Kobe istiyor

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldızlara talip çıktı
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23 Ekim 2018 09:46
Beşiktaş'ın yıldızlarına talip var... 34 yaşındaki Brezilyalı Vagner Love'ın yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen siyahbeyazlılar, oyuncu için teklif beklerken Brezilya basınından ilginç bir iddia geldi. "Santos transferi için Love ile sözlü anlaşmaya vardı" başlığıyla yer alan haberde imzaların Ocak ayında atılacağı vurgulandı.

Beşiktaş'ın bir diğer Brezilyalı oyuncusu Adriano'yu ise Japonlar istiyor. 33 yaşındaki tecrübeli defans için Vissel Kobe harekete geçti.

Galatasaray'ın eski Alman yıldızı Podolski'nin de formasını giydiği takım, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncuyu renklerine katmak için mesaiye başladı.

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