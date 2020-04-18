Beşiktaş'ta borç krizi: 'Taksit değil, tamamını isteriz'

Beşiktaş'ta, başkanve yöneticiler, yeni sezonda UEFA'nın düzenlediği kupalara katılım için gereken 'temiz' kağıdını almak futbolcularla görüşmelere başladı.İlk olarak 2019 yılı içinde takımdan ayrılanileyanı sıra Enzo Roco'nun menajeri ile temasa geçen siyah beyazlılar, olumsuz yanıt aldı.Yönetim, 600'er bin Euro alacakları bulunan Love ile Özbiliz'e bu parayı taksitle ödemeyi teklif etti. Fakat iki futbolcu da, "Aylardır alacaklarımızın ödenmesini bekliyoruz. Taksiti kabul etmiyoruz, tamamını istiyoruz" cevabını verdi.Vagner Love ve Aras Özbiliz'i ikna edemeyen siyah beyazlılar, sözleşme imzalarken vaat edilen 1 milyon 300 bin Euro imza parası henüz ödenmeyen Enzo Roco ile de anlaşma sağlayamadı.2018'de bedelsiz olarak transfer edilen Şilili futbolcu, taksit kabul etmeyeceğini ve parasının tamamını istediğini bildirdi. Beşiktaş yönetiminin üç oyuncuyla görüşmelerini sürdürdüğü ancak ikna etmelerinin çok küçük bir ihtimal olduğu belirtildi.Diğer taraftan bu sezonun başında kadroya katılan Abdoulay Diaby ve Tyler Boyd ise, yönetimin önereceği ödeme planını imzalamaya hazır olduklarını bildirdi.Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah beyazlıların Instagram hesabında açıklamalar yaparken, sert ifadeler kullandı. "Altyapılarımızdan futbolcu çıkarmalıyız. Kimseye ütülmeden, bir futbolcuyu yurt dışından getirirken uçakta iki tane de sözleşme imzalamadan yapmalıyız" diyen Tevfik Yamantürk, "Beşiktaş'a çok kötülük yapıldı, kalleşlik yapıldı" ifadelerini kullandı.