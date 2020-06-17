Devre arası Fiorentina'dan kiralanan Kevin Prince Boateng'in "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi, uğraşların ardından kaldırıldı.



Yarım devre için 350 bin Euro maaş ödenen Ganalı, şu ana dek bu kriteri 6 maçta yerine getirdi. Beşiktaş yönetimi hakkında net karar vermediği 33 yaşındaki futbolcudan kafada soru işareti kalmadan faydalanmak istiyordu. Fiorentina'dan maddeyle ilgili olarak anlayış bekleyen siyah-beyazlılar, olumlu yanıt aldı.



Bu gelişme sonrası Boateng sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek ve Siyah-beyazlı takımdaki kaderi sezon sonu belli olacak. Ganalı oyuncu şu ana dek Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.



