Beşiktaş'ta Boateng'in opsiyonu kaldırıldı

Beşiktaş Kulübü, Kevin Prince Boateng'in kiralık kontratında yer alan opsiyon maddesini uzun uğraşlar sonrası kaldırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Boateng'in opsiyonu kaldırıldı
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17 Haziran 2020 10:43
Devre arası Fiorentina'dan kiralanan Kevin Prince Boateng'in "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi, uğraşların ardından kaldırıldı.

Yarım devre için 350 bin Euro maaş ödenen Ganalı, şu ana dek bu kriteri 6 maçta yerine getirdi. Beşiktaş yönetimi hakkında net karar vermediği 33 yaşındaki futbolcudan kafada soru işareti kalmadan faydalanmak istiyordu. Fiorentina'dan maddeyle ilgili olarak anlayış bekleyen siyah-beyazlılar, olumlu yanıt aldı.

Bu gelişme sonrası Boateng sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek ve Siyah-beyazlı takımdaki kaderi sezon sonu belli olacak. Ganalı oyuncu şu ana dek Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.



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