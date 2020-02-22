Beşiktaş'ta Boateng'e sınırsız özgürlük

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Trabzonspor karşısındaki en büyük kozu Boateng olacak.

Beşiktaş'ta Boateng'e sınırsız özgürlük
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22 Şubat 2020 11:18
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Trabzonspor'u İstanbul'dan eli boş gönderip yeniden çıkışa geçmekte kararlı. Siyah beyazlı takımın yarınki maçtaki en önemli kozu Kevin Prince Boateng olacak.

Beşiktaş formasını ilk kez Çaykur Rize maçında giyen Ganalı futbolcu 46. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna girerken, 70'te golünü atmıştı.

Özellikle Adem Ljajic'in yokluğunda teknik direktör Sergen Yalçın en kilit görevi Boateng'e verecek. Ancak 47 yaşındaki teknik adamın klasik bir 10 numaradan çok serbest oyuncu olarak oynatacağı Boateng siyah beyazlı takımın ataklarına yön veren isim olacak.

Bu arada Beşiktaş'ın dünkü idmanına Boateng, Atiba, Necip damga vurdu. Tedavisi süren Dorukhan ile yüksek ateş şikayeti devam eden Adem Ljajic'in yer almadığı antrenman şut çalışması ile noktalanırken ayak tenisini kazanan Atiba, Boateng ve Necip daha sonra birlikte sevinç fotoğrafı çektirdi.

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