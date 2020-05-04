Beşiktaş'ta Boageng ile de vedalaşıyor!

Beşiktaş Yönetimi, maaşında indirime gitmemesi nedeniyle Boateng'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanmama kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Boageng ile de vedalaşıyor!
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04 Mayıs 2020 16:02
Beşiktaş yönetimi, Kevin-Prince Boateng'in maliyetini yüksek bulduğu için Loris Karius'un ardından Ganalı futbolcuyla da yollarını ayırabilir.

beIN'in haberine göre, Siyah-beyazlılar, Fiorentina'dan 1,5 sezonluğuna kiraladığı Kevin Prince Boateng'in kontratında yer alan "10 maçta en az 45'er dakika oynaması halinde otomatik olarak sözleşmesi 1 sezon daha uzayacak" maddesini yüksek maliyet nedeniyle kullanmayacak.

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