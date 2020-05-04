Beşiktaş'ta Boageng ile de vedalaşıyor!

Beşiktaş yönetimi, Kevin-Prince Boateng'in maliyetini yüksek bulduğu için Loris Karius'un ardından Ganalı futbolcuyla da yollarını ayırabilir.beIN'in haberine göre, Siyah-beyazlılar, Fiorentina'dan 1,5 sezonluğuna kiraladığı Kevin Prince Boateng'in kontratında yer alan "10 maçta en az 45'er dakika oynaması halinde otomatik olarak sözleşmesi 1 sezon daha uzayacak" maddesini yüksek maliyet nedeniyle kullanmayacak.