Beşiktaş'ta bir yıldız adayı daha vitrine çıkıyor; Erdoğan Kaya

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maçta Ersin Destanoğlu (19), yediği gollere rağmen kalesinde güven vermiş, sol bekte Caner'in yerine oynayan Rıdvan Yılmaz da (19) oynadığı sürede kendisini göstermişti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu iki futbolcunun ardından bir 19'luk ismi daha sahaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.Deneyimli çalıştırıcı, elindeki Enzo Roco alternatifine rağmen Yukatel Denizlispor maçında sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yerine stoperde 1.87'lik Erdoğan Kaya'yı oynatacak. Böylece siyah-beyazlı ekibin ilk 11'inde 20 yaş altında 3 futbolcu yer alacak.Bu yıl A Takım ile 1 Avrupa Ligi ve 2 kupa maçına çıkan Erdoğan, 1 gole imza atma başarısı göstermişti.Yedi aylık sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Dorukhan Toköz'ün, Antalyaspor maçının ardından Denizli deplasmanında da kadroya alınmama olasılığı oldukça yüksek. 24 yaşındaki milli oyuncunun sakatlık yaşadığı bölgede ağrılarının arttığı ve riske edilmeyeceği belirtildi.