Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ekonomik açıdan düze çıkmak için daralmaya gitmeleri gerektiğini sık sık dile getirirken yönetim, konuyla igili çalışmalaları sürdürüyor.Siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda sezon başında 49 milyon Euro'ya çektiği maaş yükünü, 30 milyon Euro'da sabitlemeyi planlıyor. Hedeflenen rakamlara ulaşabilmek için gelecek sezondan itibaren yeni transferler ve sözleşme uzatılacak isimlerle sadece net maaş üzerinden anlaşma yapılacak. Mukavelelerde maç başı, puana ve galibiyete bonus uygulamaları kaldırılacak.Başkan Fikret Orman ve ekibi, bu yolla 10 milyon Euro daha tasarruf etmeyi planlıyor. Ayrıca gençleştirme politikası kapsamında yüksek maaşlı yıldızlar yerine maliyeti düşük, gelecek vadeden isimlerin kadroya katılması için çalışmalara ağırlık verilecek.Bazı futbolcuların bonus anlaşmaları: Her 25 maçta bir 250 bin Euro. Forma giydiği maçlarda alınan her 25 puan karşılığında ise 100 bin Euro.Sözleşmesinde 'Beşiktaş Devler Ligi'ne kalırsa Barcelona'ya 1.7 milyon Euro bonus ödenir' maddesi yer alıyordu. LENS: 25 ve üstü her maçta 100 bin Euro. 35 ve üstü maç sayılarında ilaveten 50 bin Euro.Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınan her bir sezon için 200 bin dolar. UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılan her sezon için ise 100 bin dolar.Forma giydiği 25. ve 50. resmi maça 250 bin Euro. Aynı zamanda şampiyon olunan sezonlarda hak edilmiş puan başı primlerinin (5 bin Euro) %25'i tutarında ek prim