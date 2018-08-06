Kadrosunda yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş, bir isim ile daha yollarını ayırıyor.



Hollanda Ligi ekiplerinden Willem, Beşiktaş'ta şans bulamayan Aras Özbiliz'in kiralanması için ile görüşmelere başlandığını ve oyuncunun izin alınarak idmanlara çıkarıldığını açıkladı.









ARAS ÖZBİLİZ, BEŞİKTAŞ'TA 7 DAKİKA OYNADI



2015-16 sezonun 2. devresinde Spartak Moskova'dan 1 milyon 300 bin Euro'ya alınan Aras, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano'ya 300 bin Eurokarşılığında kiralandı. 2016-17 sezonunda sadece 8 maçta oynadı ancak bunun 3'ü U21 maçıydı. Ligdeyse sadece bir maçta 7 dakika süre aldı.





Beşiktaş'ta bu transfer döneminde daha önce Fabri, Dusko Tosic, Matej Mitrovic ve Denys Boyko ile yollar ayrılmıştı.2015-16 sezonun 2. devresinde Spartak Moskova'dan 1 milyon 300 bin Euro'ya alınan Aras, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano'ya 300 bin Eurokarşılığında kiralandı. 2016-17 sezonunda sadece 8 maçta oynadı ancak bunun 3'ü U21 maçıydı. Ligdeyse sadece bir maçta 7 dakika süre aldı.