  •  
    Comolli'den F.Bahçe'de 1.5 ayda 8 BİLET kesti!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi
  •  
    Şenol Güneş'in istediği stoper! Kartal'ın teklifi
  •  
    Gomis penaltıyı kaçırdı, sosyal medya yıkıldı...
  •  
    Çakar'dan G.Saray maçı için "VAR" yorumu geldi

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!..

Beşiktaş, kadroda şans bulamayan Aras Özbiliz'i Hollanda'ya kiralıyor. Willem, oyuncunun idmanlara çıkmaya başladığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!..
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2018 11:03
Kadrosunda yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş, bir isim ile daha yollarını ayırıyor.

Hollanda Ligi ekiplerinden Willem, Beşiktaş'ta şans bulamayan Aras Özbiliz'in kiralanması için ile görüşmelere başlandığını ve oyuncunun izin alınarak idmanlara çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ta bu transfer döneminde daha önce Fabri, Dusko Tosic, Matej Mitrovic ve Denys Boyko ile yollar ayrılmıştı.

ARAS ÖZBİLİZ, BEŞİKTAŞ'TA 7 DAKİKA OYNADI

2015-16 sezonun 2. devresinde Spartak Moskova'dan 1 milyon 300 bin Euro'ya alınan Aras, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano'ya 300 bin Eurokarşılığında kiralandı. 2016-17 sezonunda sadece 8 maçta oynadı ancak bunun 3'ü U21 maçıydı. Ligdeyse sadece bir maçta 7 dakika süre aldı.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için