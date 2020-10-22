Beşiktaş'ta Bernard Mensah krizi

Atletico Madrid, 2015'te 6.5 milyon Euro'ya satın aldığı Bernard Mensah'ı 1 gün sonra bedelsiz olarak Getafe'ye kiraladı. Ancak transferden doğan 1.5 milyon Euro'luk ödemeyi 1 hafta içinde yapmadı ve Mensah dosyası FIFA'lık oldu.

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Beşiktaş'ta Bernard Mensah krizi
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22 Ekim 2020 11:31
İspanyol ekibi Atletico Madrid, 2015 yılında 6.5 milyon Euro'ya satın aldığı Bernard Mensah'ı 1 gün sonra bedelsiz olarak İspanyol temsilcisi Getafe'ye kiraladı. Ancak transferden doğan 1.5 milyon Euro'luk ödemeyi 1 hafta içinde yapmadı. Mensah dosyası FIFA'lık oldu.

GETAFE'DEN GUİMARAES'E!
Atletico Madrid, bunun üzerine Mensah'ı Getafe'den Guimaraes'e geri verdi. Sonra Kasımpaşa'ya gönderdi. Son olarak Kayseri'ye kiralayıp sattı. Ancak haklarının yüzde 50'si Atletico'daydı.

İSPANYOL MEDYASI DA YAZDI
İspanyol medyasına göre Mensah'ın yüzde 50 hakkı Atletico'da değil Guimaraes'te. Yüzde 50 bonservis haklarının kendinde olduğunu iddia eden Guimaraes, Beşiktaş'tan para talep ediyor.



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