Beşiktaş'ta Bernard Mensah için karar verilmedi

Beşiktaş'ta Kayserispor'dan kiralanan Bernard Mensah'ın geleceğiyle ilgili olarak henüz net bir karar alınmadı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Bernard Mensah için karar verilmedi
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21 Şubat 2021 10:45
Beşiktaş'ın Süper Lig takımlarından Kayserispor'dan 500 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi.

Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak.

Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı.



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