Beşiktaş'ta Bernard Mensah için karar verildi

Beşiktaş'ta Kayserispor'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Bernard Mensah'ın opsiyonunun kullanılmaması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Bernard Mensah için karar verildi
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18 Nisan 2021 09:53
Bernard Mensah
Bernard Mensah
Beşiktaş
Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Bernard Mensah için Beşiktaş'ta karar verildi.

Beşiktaş'a sezon başında Kayserispor'dan 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Bernard Mensah, siyah-beyazlı formayla ortaya koyduğu istikrarsız performans sebebiyle tepki çekti.

Ganalı futbolcu, son olarak önceki gün Ankaragücü'yle oynanan mücadeledeki etkisiz görüntüsüyle takımdaki kredisini iyice bitirdi.

17. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, 84'te yerini Dorukhan Toköz'e bırakmıştı. Saha içinde varlık gösteremeyen Mensah'ın, sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmaması bekleniyor.



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