Beşiktaş'ın sağ bekteki asıl gözdesi ortaya çıktı; Bartosz Bereszynski...Beşiktaş'ın sağ bek adaylarından Bartosz Bereszynski, takımı Sampdoria'nın son antrenmanına katılmadı. İtalyan medyası 26 yaşındaki Polonyalı ismin sakatlığı bulunmamasına rağmen takımla çalışmamasını transfer işareti olarak yorumladı.Başkan Fikret Orman ile yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu transfer çalışmaları için son 2 gündür İtalya'da bulunuyor. Yönetimin Bereszynski'yle FaceTime'da konuştuğu ve Sampdoria ile pazarlık yürüttüğü aktarıldı.Beşiktaş yönetiminin hedefindeki isim Sampdoria'da forma giyen Bartosz Bereszynski. 26 yaşında Polonyalı futbolcu Bereszynski, sağ bek mevkiinde forma giyiyor.1.82 boyundaki oyuncu, 2017'de Legia Varşova'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'ya transfer oldu. Bartosz Bereszynski bu sezon Sampdoria formasıyla tüm kulvalarlarda 15 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.