Beşiktaş Kulübünün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda 4 aday başkan olmak için yarışacak.
Başkan adaylarının geçici listelerini Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'na verme süresi sona erdi.
Adaylık için gereken 250 imza barajını geçen Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal, geçici listelerini Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti.
Son anda aday olacağını açıklayan Melih Arslan ise 250 imzayı toplayamadığı için başkanlığa aday olamadı.
Serdal Adalı kongre üyelerinin 696'sının imzasını alırken, Ahmet Nur Çebi 577, İsmail Ünal 364, Hürser Tekinoktay ise 281 imza topladı.
ADAY OLAN İSİMLER
• Serdal Adalı
• Hürser Tekinoktay
• Ahmet Nur Çebi
• İsmail Ünal
ADALI: "ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"
Adaylığını resmen açıklayan Serdal Adalı, "Seçimde aday olacak herkese başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Şu an camiamızın birlik ve beraberliğe olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok" dedi
ÇEBİ: "TÜRK SPORUNA HAYIRLI OLSUN"
Öte yandan başkanlığın bir diğer adaylarından Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, "Olağanüstü genel kurul kararı alındı, seçildi. Kısa zaman içerisinde hazırlanmaya gayret ettik, arkadaşlarımla beraber çalışmalarımı tamamladım ve divana arz ettim. Türk sporuna hayırlı olsun. Epey adaylı bir seçim olacak. Tek bir temennim var, seçim süreci içerisinde, adayların nezaketini muhafaza etmelerini istiyorum. Ne olursa olsun, sonuçta seçim sonrası "Sayın başkanım" denilecek kazanana. Dolayısıyla, Beşiktaş'ın bu zor günlerinde aday olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. zamanla politikalarımızla ilgili açıklamalarımız yapılacaktır." yorumunda bulundu.
700 MİLYON TL ŞART
Göreve gelecek olan yeni yönetim, ocak ayına kadar yapılacak ödemeler için 700 milyon TL'lik kaynak yaratmak zorunda. Ayrıca Bankalar Birliği'nin başkanlar ve yönetim kurulu üyelerinin kulübe verdikleri paraları ancak borçlar bittikten sonra alabilecekleri şartını koştuğu ortaya çıktı.
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Başkan adaylarının geçici listelerini Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'na verme süresi sona erdi.
Adaylık için gereken 250 imza barajını geçen Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal, geçici listelerini Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti.
Son anda aday olacağını açıklayan Melih Arslan ise 250 imzayı toplayamadığı için başkanlığa aday olamadı.
Serdal Adalı kongre üyelerinin 696'sının imzasını alırken, Ahmet Nur Çebi 577, İsmail Ünal 364, Hürser Tekinoktay ise 281 imza topladı.
ADAY OLAN İSİMLER
• Serdal Adalı
• Hürser Tekinoktay
• Ahmet Nur Çebi
• İsmail Ünal
ADALI: "ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"
Adaylığını resmen açıklayan Serdal Adalı, "Seçimde aday olacak herkese başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Şu an camiamızın birlik ve beraberliğe olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok" dedi
ÇEBİ: "TÜRK SPORUNA HAYIRLI OLSUN"
Öte yandan başkanlığın bir diğer adaylarından Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, "Olağanüstü genel kurul kararı alındı, seçildi. Kısa zaman içerisinde hazırlanmaya gayret ettik, arkadaşlarımla beraber çalışmalarımı tamamladım ve divana arz ettim. Türk sporuna hayırlı olsun. Epey adaylı bir seçim olacak. Tek bir temennim var, seçim süreci içerisinde, adayların nezaketini muhafaza etmelerini istiyorum. Ne olursa olsun, sonuçta seçim sonrası "Sayın başkanım" denilecek kazanana. Dolayısıyla, Beşiktaş'ın bu zor günlerinde aday olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. zamanla politikalarımızla ilgili açıklamalarımız yapılacaktır." yorumunda bulundu.
700 MİLYON TL ŞART
Göreve gelecek olan yeni yönetim, ocak ayına kadar yapılacak ödemeler için 700 milyon TL'lik kaynak yaratmak zorunda. Ayrıca Bankalar Birliği'nin başkanlar ve yönetim kurulu üyelerinin kulübe verdikleri paraları ancak borçlar bittikten sonra alabilecekleri şartını koştuğu ortaya çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın