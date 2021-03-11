Beşiktaş'ta Başakşehir öncesi Fenerbahçe uyarısı

Beşiktaş'ta teknik ekip, Başakşehir mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan; Souza, Ghezzal, Rosier ve Necip'le görüşme yaptı. Haftaya Fenerbahçe derbisine çıkacaklarını belirten Sergen Yalçın, 4 isimden de kart görecek hareketlerden kaçınmalarını istedi.

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Beşiktaş'ta Başakşehir öncesi Fenerbahçe uyarısı
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11 Mart 2021 08:50
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Süper Lig'de yoluna 5'te 5'le devam eden Siyah- Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın, serinin devam etmesi için takımını cuma günkü Başakşehir mücadelesine en iyi şekilde hazırlıyor.

Cenk Tosun ve Gökhan Töre dışında kadroda eksik bulunmaması sebebiyle mutlu olan Yalçın, bu 2 ismin de gelecek hafta takıma dönmesini umuyor. Başakşehir mücadelesinden sonra Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Kara Kartal'da teknik ekip, derbiye tam kadro gitmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda Başakşehir'le cuma günü oynanacak maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan 4 isimle görüşme yapan teknik ekip, fire istemiyor.

Listede bulunan; Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Necip Uysal'la bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncularından kart görecek hareketlerden kaçınmalarını istediği bildirildi.

Şampiyonluk yarışında kritik haftalar içerisinde bulunduklarını söyleyen Yalçın, tek bir ismi bile kaybetmek istemediğini iletti. Oyuncuların da hocalarına bu konuda güvence verdiği öğrenildi.





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