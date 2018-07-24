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Beşiktaş'ta B36 Torshavn müjdesi!

B36 Torshavn ile UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, Faroe Adaları deplasmanına gitmek için uçak sorununu çözdü.

Kaynak: Haberturk
Beşiktaş'ta B36 Torshavn müjdesi!
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24 Temmuz 2018 09:35
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile eşleşen Beşiktaş, 26 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç için uçak sorunu yaşıyordu. Faroe Adaları'na gidecek uçak bulamayan Siyah-Beyazlılar bu sorunu sonunda çözdü.

Maç öncesi Türk Hava Yolları'ndan bu konuyla ilgili beklediği yanıtı alamayan başkan Fikret Orman ve kurmayları, başka bir firmanın yeşil ışık yakmasıyla yolculuk planını yaptı. Beşiktaş kafilesinin çarşamba günü bu ülkeye gideceği ve idman yaptıktan sonra kampa gireceği bildirildi.

ŞENOL GÜNEŞ: "KİMSE KAÇAK OYNAMASIN"

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı B36 Torshavn maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş idmanda oyuncularını sık sık uyardı.

Tecrübeli çalıştırıcı "Kimse kaçak oynamasın. Herkes top alsın" ifadeleriyle öğrencilerinden daha fazla mücadele istedi. Bu ikazların ardından idmanda tempo artarken Güneş ara ara çalışmayı durdurup öğrencilerine yaptıkları hataları anlattı.

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