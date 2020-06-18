REBOCHO'NUN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş, kiralık futbolcusu Pedro Rebocho ile yolların ayrıldığını duyurdu."2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."Guingamp'tan 400 bin euro kiralama ücreti ile 1 yıllığına Beşiktaş'a gelen Portekizli sol bek Rebocho, siyah beyazlı fotrmayla 9'u lig olmak üzere 17 maça çıktı. Gol veya asist katkısı sunamadı.