Beşiktaş'ta ayrılık için resmi açıklama

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Şilili stoper Enzo Roco'nun sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yaptıklarını ve Domagoj Vida'nın da ayrılabileceğini söyledi.



A Spor'a konuşan Kocadağ, "Enzo Roco ile sözleşme feshi için birkaç görüşme yaptık. Bugün ya da yarın son noktayı koyma durumumuz var." ifadelerini kullandı.



Vida için 1-2 teklif geldiğini kaydeden yönetici, "Vida'nın oyunculuğu ve karakteri tartışılmaz ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Gelen teklifler var kendisine, Avrupa'da pazarı olan bir oyuncu olduğunu umuyoruz. Gelen teklifler ne kadar ısrarlı olacak, bizi maliyetten ne kadar kurtaracak, buna karar vereceğiz. 1-2 teklif var ama burada imzalanmış bir kontrat var, oyuncunun ne istediği daha önemli bir hale geliyor. Bu kontratı tanımıyorum deme şansınız yok." dedi.



Siyah-beyazlıların Roco'ya 700 bin euro fesih tazminatı vereceği kaydediliyor.



