Beşiktaş'ta Atiba'nın yükü artıyor

Beşiktaş'ın 4-1-4-1 sistemine geçmesinin ardından hücum hattına daha yakın oynayan Atiba Hutchinson, 13 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.37 yaşındaki futbolcu, Josef de Souza'nın 2 hafta takımdan uzak kalacak olması sebebiyle orta alandaki defansif yükü de sırtlanmak zorunda kalacak.Başarılı oyuncu, pazartesi günü Sivasspor mücadelesinde oyunu çift yönlü olarak destekleyecek.