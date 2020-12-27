Beşiktaş'ta Atiba'nın yükü artıyor

Beşiktaş'ın 4-1-4-1 sistemine geçmesinin ardından hücum hattına daha yakın oynayan Atiba Hutchinson, 13 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
37 yaşındaki futbolcu, Josef de Souza'nın 2 hafta takımdan uzak kalacak olması sebebiyle orta alandaki defansif yükü de sırtlanmak zorunda kalacak.
Başarılı oyuncu, pazartesi günü Sivasspor mücadelesinde oyunu çift yönlü olarak destekleyecek.
37 yaşındaki futbolcu, Josef de Souza'nın 2 hafta takımdan uzak kalacak olması sebebiyle orta alandaki defansif yükü de sırtlanmak zorunda kalacak.
Başarılı oyuncu, pazartesi günü Sivasspor mücadelesinde oyunu çift yönlü olarak destekleyecek.