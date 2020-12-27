Beşiktaş'ta Atiba'nın yükü artıyor

Josef de Souza'nın 2 hafta takımdan uzak kalacak olması sebebiyle Atiba'ya çok iş düşecek

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Beşiktaş'ta Atiba'nın yükü artıyor
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27 Aralık 2020 11:28
Beşiktaş'ın 4-1-4-1 sistemine geçmesinin ardından hücum hattına daha yakın oynayan Atiba Hutchinson, 13 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

37 yaşındaki futbolcu, Josef de Souza'nın 2 hafta takımdan uzak kalacak olması sebebiyle orta alandaki defansif yükü de sırtlanmak zorunda kalacak.

Başarılı oyuncu, pazartesi günü Sivasspor mücadelesinde oyunu çift yönlü olarak destekleyecek. 

 


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