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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sıkıntısı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Vodafone Park'ta Osmanlıspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sıkıntısı!
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28 Aralık 2017 21:13
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor karşısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Atiba, maçın 40. dakikasında sakatlığı nedeniyle Şenol Güneş tarafından kenara alındı.

Sakatlanan Atiba Hutchinson yerine oyuna Matej Mitrovic dahil oldu.

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