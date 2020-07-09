Beşiktaş'ta Atiba cezalı duruma düştü!

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta sakatlıklar sonrasında bir de ceza sıkıntısı yaşanıyor.



Siyah - beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 63. dakikada sarı kart gördü. 4 sarı kart sınırına ulaşan Kanadalı futbolcu, cezalı duruma düştü.



37 yaşındaki yıldız isim, 32. haftada oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



BURAK VE GÖKHAN SAKATLANDI!



Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşısında ilk 11 başlayan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül, sakatlandılar ve oyuna devam edemediler. Burak'ın yerine Güven oyuna dahil olurken, Gökhan yerini Boateng'e bıraktı.



