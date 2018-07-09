  •  
    Comolli: "Wilshere'ın transferi olmadı ama..."
  •  
    Ve Süper Lig ALEV aldı;
    Son dakika transferleri
  •  
    F.Bahçe'de transferlerin önüne çıkan o 7 ENGEL
  •  
    Terim'in sürpriz hedefi! Rusya'daki o buluşma!..
  •  
    Vida'nın transfer isteği; "Beni satın, kazanalım"

Beşiktaş'ta Atiba bilmecesi çözülemedi

Beşiktaş ile Atiba arasında süren görüşmeler maddi anlamdaki uzaklıklar nedeniyle tıkanma noktasına geldi. Transfer görüşmelerini sürdüren Kanadalı yıldızın geleceğinin bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Atiba bilmecesi çözülemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2018 11:24
Siyah-Beyazlılar'da Atiba bilmecesi devam ediyor... Teknik direktör Şenol Güneş'in bir sene daha takımda kalmasını istediği Atiba Hutchinson'a yönetim son olarak 800 bin Euro (4.2 milyon TL) önerdi.

Ancak Kanadalı oyuncu, aynı ücret üzerinden devam etmek istediğini belirterek, yönetimden 1.5 milyon Euro (8 milyon TL) talep etti. Başkan Fikret Orman ve kurmayları, tecrübeli futbolcunun ilerleyen yaşı nedeniyle bu ücreti vermeyi düşünmezken, görüşmeler de tıkanma noktasına geldi.

35 yaşındaki futbolcu, bir yandan Beşiktaş cephesi ile temaslarına devam ederken, bir yandan da diğer talipleriyle görüşmelerine devam ediyor. Yıldız oyuncunun geleceğinin, bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için