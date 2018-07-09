Beşiktaş'ta Atiba bilmecesi çözülemedi

Siyah-Beyazlılar'da Atiba bilmecesi devam ediyor... Teknik direktör Şenol Güneş'in bir sene daha takımda kalmasını istediği Atiba Hutchinson'a yönetim son olarak 800 bin Euro (4.2 milyon TL) önerdi.Ancak Kanadalı oyuncu, aynı ücret üzerinden devam etmek istediğini belirterek, yönetimden 1.5 milyon Euro (8 milyon TL) talep etti. Başkan Fikret Orman ve kurmayları, tecrübeli futbolcunun ilerleyen yaşı nedeniyle bu ücreti vermeyi düşünmezken, görüşmeler de tıkanma noktasına geldi.35 yaşındaki futbolcu, bir yandan Beşiktaş cephesi ile temaslarına devam ederken, bir yandan da diğer talipleriyle görüşmelerine devam ediyor. Yıldız oyuncunun geleceğinin, bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.