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Beşiktaş'ta Arda Turan ve Fellaini gerçekleri

Hafta sonunda İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman, Fellaini'nin menajeriyle masaya oturdu. Görüşmeler son derece olumlu ilerliyor. Kara Kartal'la ismi anılan Arda Turan'ın ise kesinlikle gündemde olmadığı belirtildi.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş'ta Arda Turan ve Fellaini gerçekleri
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26 Aralık 2017 10:24
Beşiktaş devre arasında bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, Manchester United'le bu sezon sözleşmesi bitecek olan Fellaini'nin işini bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Sivasspor maçının ardından hafta sonu İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman, Fellaini'nin menajeriyle masaya oturup, transfer konusundaki detayları konuştu. Başkan Orman, MANU'ya imza atmayan Fellaini'nin sezon sonunda kadroya katılması için maddi imkanları sonuna kadar zorlarken, Belçikalı'nın menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği de bildirildi.

ARDA TURAN TRANSFERİ İMKANSIZ

Beşiktaş'la ismi anılan Arda Turan'ın transferinin ise mümkün olmadığı belirtildi. Arda'nın mali şartlarının epey külfetli olduğu bu nedenle böyle bir durumun imkansız olduğu kaydedildi. Barcelona'nın Arda'dan para kazanmak istediği için bu tarz haberlerin ön plana atıldığı belirtildi.

Arda'nın ikinci yarıda futbol oynayabilmesi için Avrupa'da bu oyuncuya talip kulüplerle görüşme yapan Menajeri Ahmet Bulut'un, Beşiktaş'la bir iletişim kurmadığı da öğrenildi. Beşiktaş'ta Arda'nın mevkisinde oynayan yıldızların bolluğu da zaten bu işin önünü tıkıyor.

OZZİE VE TALİSCA'YLA AYRILIK VAR

Beşiktaş'ın sezon sonunda Fellaini'yi kadroya katmak istemesinin en büyük sebebi ise Oğuzhan ve Talisca'nın ayrılma talepleri. Siyah-Beyazlılar'da bu sezon bekleneni veremeyen ve kafası çok karışık olan Talisca'ya yönetim serbest kalma maddesi gereği 20 milyon euro ödemek zorunda. Ancak Başkan Fikret Orman bu paranın yarısını bile vermeye sıcak bakmıyor. Oğuzhan'ın ara dönemde veya sezon sonunda ayrılma ihtimali de Fellaini konusunda Beşiktaş'ın ısrarını büyütüyor. Siyah-Beyazlılar, Dünya Kupası'nda Belçika forması giyecek olan oyuncunun iyi bir performans göstereceğini ve değerini artıracağını düşünüyor.




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