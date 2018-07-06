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Beşiktaş'ta Aras Özbiliz yolcu

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Aras Özbiliz, Hollanda Ligi'ne kiralanıyor.

Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Aras Özbiliz yolcu
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06 Temmuz 2018 14:54
Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Aras Özbiliz Hollanda ligine kiralanmak üzere.

Cuma günü yapılan antrenman öncesinde saha kenarında Aras Özbiliz, Futbol A Takım direktörü Ali Naibi ve Şenol Güneş arasında mini bir transfer zirvesi gerçekleşti. Bu görüşmenin Aras Özbiliz'in Hollanda ligine kiralık olarak transfer olmasını içeren görüşmeler olduğu öğrenildi. Yapılan temasların olumlu sonuçlanması halinde Aras önümüzdeki sezon Hollanda liginde top koşturacak.

Aras Özbiliz, 2015-2016 ara transfer sezonunda Spartak Moskova'dan transfer edilmiş, sonrasında sırasıyla Rayo Vallecano, Sheriff Tiraspol takımlarına kiralık olarak gönderilmişti.

 

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