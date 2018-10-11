Devre arasında takıma golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'ın gündemine gelen bir diğer isim olan Aleksandr Kokorin'in transferinin askıya alındığı öğrenildi.Zenit'te bu sezon toplam 5 maçta forma giyen ve rakip fileleri 2 kez havalandıran Rus futbolcu için menajerler aracılığıyla görüşmelere başlanmıştı.Şenol Güneş'in de, özellikleri Cenk Tosun'a benzediği için satın alma opsiyonu ile kiralanmasına onay verdiği 27 yaşındaki santrfor için toplam maliyetin 1.5 sezon için 1.5 milyon olması yönetimi iştahlandırmıştı.