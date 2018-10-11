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Beşiktaş'ta Aleksandr Kokorin gelişmesi!

Beşiktaş'ta transfer gündemine Aleksandr Kokorin, Rusya'da kavgaya karışmasının ardından siyah-beyazlı yönetim yeni bir karar verdi.

Beşiktaş'ta Aleksandr Kokorin gelişmesi!
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11 Ekim 2018 11:20
Devre arasında takıma golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'ın gündemine gelen bir diğer isim olan Aleksandr Kokorin'in transferinin askıya alındığı öğrenildi.

Zenit'te bu sezon toplam 5 maçta forma giyen ve rakip fileleri 2 kez havalandıran Rus futbolcu için menajerler aracılığıyla görüşmelere başlanmıştı.

Şenol Güneş'in de, özellikleri Cenk Tosun'a benzediği için satın alma opsiyonu ile kiralanmasına onay verdiği 27 yaşındaki santrfor için toplam maliyetin 1.5 sezon için 1.5 milyon olması yönetimi iştahlandırmıştı.

Ancak Kokorin'in önce milli takım otobüsünün şoförüne, ardından da Rusya Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan bir mühendise saldırmasının görüntüleri ortaya çıkınca yönetim de bu transferi rafa kaldırdı.

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