Beşiktaş'ta akademi toplantısı

Beşiktaş'ta Futbol Akademisi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın toplantıda akademideki çalışmalar hakkında Mehmet Ekşi ve Fırat Fidan'la görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta akademi toplantısı
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30 Ekim 2020 08:42
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Sorumlusu Mehmet Ekşi, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan yönetiminde, Futbol Akademi profesyonellerinin de katıldığı koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Yalçın'ın toplantıda akademideki çalışmalar hakkında Mehmet Ekşi ve Fırat Fidan'la görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.



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