Beşiktaş'ta Ahmed Musa transferi beklemeye alındı

Beşiktaş'ın Hulk gündeme gelmeden önce Ahmed Musa ile anlaştığı ve işin imzaya kaldığı ortaya çıktı. Ancak menajer Ahmet Bulut'tan Hulk önerisi gelince yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşüne başvurdu.
Yalçın'ın "Hulk'u transfer edebilirsek iyi olur. Bize büyük güç katar, kalitesiyle ve özellikleriyle fark yaratır" sözleri üzerine Ahmed Musa beklemeye alındı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da, "Bu takıma alelade bir adam transfer edemeyiz. Takımı görüyorsunuz, gelen isim bu takımda oynayabilecek kalitede olmalı. Hulk da bunlardan bir tanesi, kariyeri ortada. Girişimlere devam ediyoruz, şartları görüşüyoruz" diye konuştu.
Yalçın'ın "Hulk'u transfer edebilirsek iyi olur. Bize büyük güç katar, kalitesiyle ve özellikleriyle fark yaratır" sözleri üzerine Ahmed Musa beklemeye alındı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da, "Bu takıma alelade bir adam transfer edemeyiz. Takımı görüyorsunuz, gelen isim bu takımda oynayabilecek kalitede olmalı. Hulk da bunlardan bir tanesi, kariyeri ortada. Girişimlere devam ediyoruz, şartları görüşüyoruz" diye konuştu.