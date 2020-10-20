Beşiktaş'ta ağır fatura!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyuncuların gönderilmesi operasyonu devre arasına kaldı. Lens ve Douglas'a hiç teklif gelmezken, Mirin için de anlaşma sağlanamadı. Bu oyuncularla ara transferde yolların ayrılacağı aktarıldı

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta ağır fatura!
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20 Ekim 2020 10:12
Beşiktaş'ta yönetim kurulu ve teknik heyetin ortak kararıyla geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Isimat Mirin ve Douglas Santos'un takımdan ayrılmaları ara transfer dönemine kaldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yetersiz performansları yüzünden takımda düşünmediği bu isimlerden sadece Mirin'e sözlü teklif yapıldığı ancak Fransız stopere talip olan kulüple anlaşma aşamasına gelinemediği aktarıldı. Lens ve Douglas'a ise yurt içi veya dışından herhangi bir teklif gelmediği vurgulandı.

TYLER BOYD KALIYOR
Siyah-beyazlı yönetim ara transfer döneminde üç oyuncuyla da kesin olarak yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor. Geçmiş dönemden hiçbir alacağı bulunmayan Lens, Mirin ve Santos'un bir miktar bonservis bedeli karşılığında veya kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

TFF'ye bildirilen listeye yazılmayan Tyler Boyd'un gönderilmesinin ise şu aşamada gündemde olmadığı belirlendi. Lens, Mirin ve Douglas'ın aksine takımla birlikte antrenman yapan Boyd'un koşulların oluşması halinde ikinci yarı için TFF'ye sunulacak listeye yazılacağı ifade edildi. Ancak ciddi bir teklif gelmesi durumunda ABD'li futbolcunun elden çıkarılabileceği de ileri sürüldü.



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