Beşiktaş'ta Adem Ljajic'ten umut ışığı

Kartal'ın 10 numarası, Sergen Yalçın'la yaptığı özel görüşmeden sonra morallendi. İdmanlarda hırslı olan Ljajic, gelecek maçlarda 11'e göz kırptı.

Haber; Sözcü
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'ten umut ışığı
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12 Kasım 2020 12:32
Adem Ljajic, Beşiktaş'ta kaybolan yıldız olarak tarihe gömülmek istemiyor. Milli ara öncesi antrenmanlarda ve maç öncesi ısınmalardaki vurdumduymaz haliyle tepki çeken Boşnak asıllı Sırp yıldız, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile özel bir görüşme yaptı.

Birkaç gün önce gerçekleşen zirvede hocasından ve takım arkadaşlarından özür dileyen Ljajic, dün neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

İdmanlarda daha hırslı görünen yıldız futbolcunun düzelen davranışları teknik heyeti memnun etti. Sergen Yalçın, milli aradaki antrenmanlarda Adem Ljajic'i yeniden kazanıp gelecek maçlarda oynatmayı hedefliyor



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