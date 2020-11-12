Beşiktaş'ta Adem Ljajic'ten umut ışığı

Adem Ljajic, Beşiktaş'ta kaybolan yıldız olarak tarihe gömülmek istemiyor. Milli ara öncesi antrenmanlarda ve maç öncesi ısınmalardaki vurdumduymaz haliyle tepki çeken Boşnak asıllı Sırp yıldız, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile özel bir görüşme yaptı.



Birkaç gün önce gerçekleşen zirvede hocasından ve takım arkadaşlarından özür dileyen Ljajic, dün neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.



İdmanlarda daha hırslı görünen yıldız futbolcunun düzelen davranışları teknik heyeti memnun etti. Sergen Yalçın, milli aradaki antrenmanlarda Adem Ljajic'i yeniden kazanıp gelecek maçlarda oynatmayı hedefliyor



