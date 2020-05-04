Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Nico Gaitan

Beşiktaş için milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın oynadığı Lille'de forma giyen Arjantinli oyuncu Nico Gaitan için zemin yokluyor.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Nico Gaitan
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04 Mayıs 2020 08:39
Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş için milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın oynadığı Lille'de forma giyen Arjantinli oyuncu Nico Gaitan gündeme geldi

Sırp basını, siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Adem Ljajic'i istemediğini ileri sürdü. Haberde; 47 yaşındaki teknik adamın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini talep ettiği belirtildi. Arjantinli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sırp medyasında yer alan haberde ayrıca bonservisi elinde olan Gaitan'ın daha düşük maaşla Beşiktaş'ta forma giyebileceği aktarıldı.

 

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