Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzon'a karşı yok!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzon'a karşı yok!
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21 Şubat 2020 19:15
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta hücum futbolcusu Adem Ljajic, kadroya dahil edilmedi.

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu, hastanede yapılan serum tedavisene rağmen iyileşemedi ve siyah - beyazlı takımın kafilesine alınmadı.

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