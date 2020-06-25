Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Jeremain Lens sakatlık geçirirken, Ljajic Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku
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25 Haziran 2020 18:02
Beşiktaş, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlandığını açıkladı. Sakatlığı daha ciddi olan Adem Ljajic, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.



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