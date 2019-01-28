Beşiktaş'ta Adem Ljajic için geri adım!

Torino

Adem Ljajic',

Beşiktaş

İtalyan ekibi'dan kiralık olarak alınanin sözleşmesindeki satın alma opsiyonu, otomatik olarak devreye girmiş durumda...Anlaşma gereği 17 maçta görev alması durumunda, Ljajiç için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi gerekiyor.Şu ana kadar 18 mücadelede görev alan ancak takıma beklenen katkıyı veremeyen Sırp oyuncu için bu rakamı ödemek istemeyen yönetimin, İtalyanlar'la yeniden masaya oturup, rakamı aşağıya çekmeye çalışacağı ifade edildi