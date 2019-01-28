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Beşiktaş'ta Adem Ljajic için geri adım!

Beşiktaş'ta Torino'dan 6.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye giren Adem Ljajic için yönetim, İtalyanlar'la yeniden masaya oturup rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.

Kaynak: Posta
Beşiktaş'ta Adem Ljajic için geri adım!
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28 Ocak 2019 12:22
İtalyan ekibi Torino'dan kiralık olarak alınan Adem Ljajic',in sözleşmesindeki satın alma opsiyonu, otomatik olarak devreye girmiş durumda...

Anlaşma gereği 17 maçta görev alması durumunda Beşiktaş, Ljajiç için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi gerekiyor.

Şu ana kadar 18 mücadelede görev alan ancak takıma beklenen katkıyı veremeyen Sırp oyuncu için bu rakamı ödemek istemeyen yönetimin, İtalyanlar'la yeniden masaya oturup, rakamı aşağıya çekmeye çalışacağı ifade edildi 

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