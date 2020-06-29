Süper Lig'de Konyaspor karşılaşması öncesinde sağ uyluk arka adalesinde ödem bulunması sebebiyle riske edilmeyip dinlendirilen Adem Ljajic, gelecek hafta pazartesi günü formasına geri dönecek. Yoğun bir tedavi süreci geçiren yıldız 10 numara, Kayseri deplasmanında takımıyla olacak.



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Form olarak da açığını yaptığı takım idmanlarıyla kapatan 23 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almış ancak mücadeleyi başladığı gibi kulübede tamamlamıştı. Başarılı oyuncunun, pazartesi günkü Kayserispor maçında süre alması bekleniyor.



