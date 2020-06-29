Beşiktaş'ta Adem Ljajic dönüyor

Konyaspor karşılaşması öncesinde sağ uyluk arka adalesinde ödem bulunması sebebiyle riske edilmeyip dinlendirilen Adem Ljajic, Kayserispor maçında formasına geri dönecek.

Haber; Türkiye
Beşiktaş'ta Adem Ljajic dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2020 11:07
Süper Lig'de Konyaspor karşılaşması öncesinde sağ uyluk arka adalesinde ödem bulunması sebebiyle riske edilmeyip dinlendirilen Adem Ljajic, gelecek hafta pazartesi günü formasına geri dönecek. Yoğun bir tedavi süreci geçiren yıldız 10 numara, Kayseri deplasmanında takımıyla olacak.

Dorukhan Toköz adım adım geliyor
Form olarak da açığını yaptığı takım idmanlarıyla kapatan 23 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almış ancak mücadeleyi başladığı gibi kulübede tamamlamıştı. Başarılı oyuncunun, pazartesi günkü Kayserispor maçında süre alması bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için