Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK'a 3-1 mağlup olmasının ardından takımdaki birçok futbolcu eleştiri oklarını üzerine topladı.



Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından sağ bek mevkiindeki eksikliği dile getiren ve yönetimden acil koduyla takviye bekleyen teknik direktör Sergen Yalçın, PAOK mağlubiyetinin ardından, kadrosunda görmek istediği futbolcuyu yönetime iletti. Siyahbeyazlı kulüp de Roma'nın sağ beki Davide Santon için bir kez daha harekete geçti.



AHMET OĞUZ ROTASYON OYUNCUSU OLACAK



Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, sağ bekin yanında sol bekte de forma giyebiliyor. Daha önce de görüşülen ancak bir anlaşmaya varılamayan İtalyan oyuncuyla bir kez daha temas kuran Beşiktaşlı idareciler, büyük bir aşama kaydetti.



Yedek kulübesine de takviye bir güç isteyen Kartal, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Ahmet Oğuz'la da görüşmeye başladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki sağ beki yoğun maç takviminde önemli bir rotasyon oyuncusu olarak görüyor.



SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PAOK maçının ardından yaptığı açıklamada özellikle savunmada hatalarının olduğunu söylemiş ve şöyle konuşmuştu: "Şu ana kadar beklediğimiz, kurguladığımız ve planladığımız transferler gerçekleşmedi. Görünen ciddi bir kadro sıkıntımız var. Kadro genişliğimiz yok. Welinton ve N'Sakala ilk kez birlikte forma giydi. Onları biraz anlamak lazım."



