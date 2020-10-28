Beşiktaş'ta açıklama: "Sergen Yalçın'a güveniyoruz"

Beşiktaş, yorumculuk yapan Tümer Metin'in hedef gösterdiği Sergen Yalçın'ın arkasında olduklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta açıklama: 'Sergen Yalçın'a güveniyoruz'
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28 Ekim 2020 22:07
Beşiktaş, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçtan sonra biraz olsun nefes alan teknik direktör Sergen Yalçın'ın arkasında olduklarını açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Biriz, beraberiz. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yorumcu Tümer Metin, Sergen Yalçın için Denizlispor maçı sonrasında TRT Spor ekranlarında "Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Yukarılara da daha girmiyorum henüz." ifadelerini kullanmış ve siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.

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