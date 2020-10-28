Beşiktaş'ta açıklama: 'Sergen Yalçın'a güveniyoruz'

Beşiktaş, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçtan sonra biraz olsun nefes alan teknik direktör Sergen Yalçın'ın arkasında olduklarını açıkladı.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Biriz, beraberiz. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz" ifadeleri yer aldı.
Yorumcu Tümer Metin, Sergen Yalçın için Denizlispor maçı sonrasında TRT Spor ekranlarında "Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Yukarılara da daha girmiyorum henüz." ifadelerini kullanmış ve siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.
TÜMER METİN'İN FLAŞ SÖZLERİ, TIKLAYIN
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Biriz, beraberiz. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz" ifadeleri yer aldı.
Yorumcu Tümer Metin, Sergen Yalçın için Denizlispor maçı sonrasında TRT Spor ekranlarında "Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Yukarılara da daha girmiyorum henüz." ifadelerini kullanmış ve siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.
TÜMER METİN'İN FLAŞ SÖZLERİ, TIKLAYIN