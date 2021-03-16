Beşiktaş'ta Aboubakar'ın son durumu

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Vincent Aboubakar'dan gelecek haber bekleniyor.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Aboubakar'ın son durumu
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16 Mart 2021 22:19
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Başakşehir ile oynanan kupa maçında sakatlık yaşadı.

Dizindeki ağrı nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak isteyen ve yerini Larin'e bırakan Kamerunlu golcünün ilk kontrollerinde ciddi bir soruna rastlanmadığı kaydedildi.

Aboubakar'ın detaylı kontrollerinin yarın (17 Mart) yapılacağı ve Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağının netleşeceği belirtildi.



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