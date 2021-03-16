Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Başakşehir ile oynanan kupa maçında sakatlık yaşadı.
Dizindeki ağrı nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak isteyen ve yerini Larin'e bırakan Kamerunlu golcünün ilk kontrollerinde ciddi bir soruna rastlanmadığı kaydedildi.
Aboubakar'ın detaylı kontrollerinin yarın (17 Mart) yapılacağı ve Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağının netleşeceği belirtildi.
Dizindeki ağrı nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak isteyen ve yerini Larin'e bırakan Kamerunlu golcünün ilk kontrollerinde ciddi bir soruna rastlanmadığı kaydedildi.
Aboubakar'ın detaylı kontrollerinin yarın (17 Mart) yapılacağı ve Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağının netleşeceği belirtildi.