Beşiktaş'ta Aboubakar'ın performansı güldürmedi!

Vincent Aboubakar, sağlam gidiyor ama performansı yüz güldürmüyor....

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Beşiktaş'ta Aboubakar'ın performansı güldürmedi!
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09 Kasım 2020 10:30
Siyah-beyazlı takıma gelirken sakatlığından korkulan Vincent Aboubakar, sağlam gidiyor ama performansı yüz güldürmüyor... Kamerunlu forvet, çıktığı 5 maçta sadece 1 gol atarken onu da penaltıdan kaydetti.

Kanatta oynamasına rağmen Larin'in skora daha çok etki etmesi Aboubakar'ı da tartışılır hale getirdi. Taraftar, Karaboğa'dan patlama bekliyor.

YÜZ GÜLDÜRENLER

Kartal'ın en beğenilenleri şüphesiz Rosier ve Ghezzal oldu. Yeni gelen iki oyuncu da kısa sürede takıma skor katkısı yaptı. Rosier 2 , Ghezzal 1 gol pası verdi. Tarafarlar, şimdiden hem Rosier hem Ghezzal'ın bonservisinin alınmasını istiyor.



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