Beşiktaş'ta Aboubakar'ın kadroya alınmama nedeni

Bu sene şampiyonluk adayının en büyük favorisi olan Beşiktaş'ta en golcü isim olan Vincent Aboubakar hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar'ın kadroya alınmama nedeni
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16 Nisan 2021 10:28
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Aboubakar'ın durumu netlik kazandı. Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçının kamp kadrosunda yer almadı.

Aboubakar'ın adelesindeki ağrı geçtiği fakat ağrının nüksetme riskinden dolayı Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

Aboubakar bireysel antrenmanlarını yaptı ama takımla birlikte çalışmadı. Beşiktaş'ta Erzurumspor maçında forvette görev alan Cyle Larin, Ankaragücü'ne karşı da forvette görev yapacak.

Beşiktaş'ın diğer golcü ismi Cenk Tosun ise Erzurumspor maçında dizinden talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı. 

 


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