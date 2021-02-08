Beşiktaş'ta Aboubakar yine suskun kaldı

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, hücum hattındaki suskunluğuna dün de devam etti.
Tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 70 dakika sahada kalmasına rağmen takımına skor katkısı sağlayamadı. Konyaspor savunmacılarını aşmakta zorlanan Aboubakar, 70'te yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.
Gol atamama serisini üst üste 2 maça çıkaran Aboubakar, dün akşamki performansı sonrasında sezon genelinde skor olarak 12'de kaldı.
Öte yandan Aboubakar, karşılaşmanın 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı..
Tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 70 dakika sahada kalmasına rağmen takımına skor katkısı sağlayamadı. Konyaspor savunmacılarını aşmakta zorlanan Aboubakar, 70'te yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.
Gol atamama serisini üst üste 2 maça çıkaran Aboubakar, dün akşamki performansı sonrasında sezon genelinde skor olarak 12'de kaldı.
Öte yandan Aboubakar, karşılaşmanın 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı..