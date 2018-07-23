Vincent Aboubakar ve Bernard planı! Beşiktaş transferde büyük düşünüyor... Siyah-Beyazlı yönetim bir yandan Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo'yu satma planları yaparken diğer taraftan gelecek olan parayla yapılacak transfer stratejisi belirlendi. Buna göre listede ilk sırada yer alan oyuncuların Vincent Aboubakar ile Bernard olduğu gelen bilgiler arasında.
YENİ BİR TEKLİF SUNULACAK
Porto ile daha önce Aboubakar için yaptığı 2 görüşmede bir sonuç elde edemeyen Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu için Portekiz ekibi ile bir kez daha bir araya gelecek. Bu görüşmede yeni bir teklif sunulacak.
BERNARD İÇİN DE GÖRÜŞECEKLER
Beşiktaş, Aboubakar dışında Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız Bernard için bu oyuncunun menajeriyle görüşecek ve ayrıntılar masaya yatırılacak.
YÖNETİM ŞOVA HAZIRLANIYOR
Transferde yıldızlara yönelmediği için büyük eleştiri alan Beşiktaş Yönetimi'nin Aboubakar ve Bernard'ı bir an önce bitirerek taraftarda yeni bir heyecan yaratmak istediği öne sürüldü.
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YENİ BİR TEKLİF SUNULACAK
Porto ile daha önce Aboubakar için yaptığı 2 görüşmede bir sonuç elde edemeyen Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu için Portekiz ekibi ile bir kez daha bir araya gelecek. Bu görüşmede yeni bir teklif sunulacak.
BERNARD İÇİN DE GÖRÜŞECEKLER
Beşiktaş, Aboubakar dışında Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız Bernard için bu oyuncunun menajeriyle görüşecek ve ayrıntılar masaya yatırılacak.
YÖNETİM ŞOVA HAZIRLANIYOR
Transferde yıldızlara yönelmediği için büyük eleştiri alan Beşiktaş Yönetimi'nin Aboubakar ve Bernard'ı bir an önce bitirerek taraftarda yeni bir heyecan yaratmak istediği öne sürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın