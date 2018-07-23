YENİ BİR TEKLİF SUNULACAK

BERNARD İÇİN DE GÖRÜŞECEKLER

YÖNETİM ŞOVA HAZIRLANIYOR

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Beşiktaş transferde büyük düşünüyor... Siyah-Beyazlı yönetim bir yandan Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo'yu satma planları yaparken diğer taraftan gelecek olan parayla yapılacak transfer stratejisi belirlendi. Buna göre listede ilk sırada yer alan oyuncuların Vincent Aboubakar ile Bernard olduğu gelen bilgiler arasında.Porto ile daha önce Aboubakar için yaptığı 2 görüşmede bir sonuç elde edemeyen Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu için Portekiz ekibi ile bir kez daha bir araya gelecek. Bu görüşmede yeni bir teklif sunulacak.Beşiktaş, Aboubakar dışında Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız Bernard için bu oyuncunun menajeriyle görüşecek ve ayrıntılar masaya yatırılacak.Transferde yıldızlara yönelmediği için büyük eleştiri alan Beşiktaş Yönetimi'nin Aboubakar ve Bernard'ı bir an önce bitirerek taraftarda yeni bir heyecan yaratmak istediği öne sürüldü.